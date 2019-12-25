В Сертолово каршеринг застрял в дорожном ограждении

В ДТП никто не пострадал.

Во Всеволожском районе Ленобласти арендованная иномарка попала в аварию. В Сертолово каршеринг врезался в ограждение. Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Очевидцы рассказали, что столкновение с ограждением произошло на улице Ветеранов. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Telegram / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"