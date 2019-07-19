Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Артистку увезли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского прямо со сцены.

Народная артистка СССР Инна Чурикова попала в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.

Информацию о госпитализации подтвердил муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов. Актриса травмировалась во время спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня". Партнер по постановке Александр Михайлов рассказал, что Инна Михайловна упала со сцены. Врачи диагностировали у нее перелом ребер.

В 1965 году Чурикова окончила с красным дипломом Щепкинское училище и стала работать в московском ТЮЗе. На счету актрисы десятки ролей в фильмах. Будучи студенткой, она исполнила роль Марфушеньки-душеньки в фильме Александра Роу "Морозко". Кроме того, женщина снялась в таких кинокартинах, как "В огне брода нет", "Начало", "Без вины виноватые" и других.

Ранее появилась информация о госпитализации Валерия Афанасьева.

Видео: YouTube / Andre Nalin