Актер Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о госпитализации

Он заявил, что чувствует себя замечательно, и с ним все в порядке.

Народный артист России Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о своей госпитализации. Накануне в СМИ появились сообщения, что актера увезли в больницу с болями в спине и повышенной температурой. 69-летний Афанасьев заявил, что чувствует себя замечательно, и с ним все в порядке, не уточняя информации о госпитализации. Об этом пишет "Пятый канал".

Афанасьев родился в 1949 году в Москве. В 1970-м он окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. Спустя 20 лет получил звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 2005 удостоился звания "Народный артист России".

Актер снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. В их числе "Ширли-Мырли", "Это мы не проходили", "Кремлевские курсанты", "Воронины" и многие другие.

Ранее мы писали, что в возрасте 93 лет умер художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков.

Видео: YouTube / Институт Театрального Искусства ИТИ