Инкассаторская машина и автобус столкнулись на Ветеранов

Информации о пострадавших в аварии не было.

В пятницу, 10 сентября, на перекрестке проспекта Ветеранов и ул. Лёни Голикова автобус столкнулся с инкассаторской машиной. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожное происшествие случилось днем. Судя по фотографии, на асфальте лежит одна из частей автобуса, предположительно, зеркало. Информации о пострадавших в аварии не было. Выясняются все детали произошедшего.

Ранее в Красносельском районе горит ангар.

Видео: Вконакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб