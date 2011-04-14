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Инкассаторская машина и автобус столкнулись на Ветеранов

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Информации о пострадавших в аварии не было.

В пятницу, 10 сентября, на перекрестке проспекта Ветеранов и ул. Лёни Голикова автобус столкнулся с инкассаторской машиной. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дорожное происшествие случилось днем. Судя по фотографии, на асфальте лежит одна из частей автобуса, предположительно, зеркало. Информации о пострадавших в аварии не было. Выясняются все детали произошедшего. 

Ранее в Красносельском районе горит ангар.

Видео: Вконакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп инкассаторская машина, лени голикова авария, проспект ветеранов
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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