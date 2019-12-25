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Победителя проекта "Твоего бюджета" выберут в конце года
Сегодня, 12:28
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nadezhda_sib

Победителя проекта "Твоего бюджета" выберут в конце года

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Члены бюджетных комиссий изучат 85 инициатив.

Инициативы проекта "Твой бюджет ― 2020" направили на экспертизу в администрации районов и городские комитеты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего члены бюджетных комиссий из Выборгского, Калининского, Кировского, Красносельского, Приморского и Пушкинского районов направили на экспертизу 85 инициатив. 

Большинство предложений петербуржцев касается благоустройства. В Красносельском районе ― образовательной сферы. 

Экспертам предстоит определить, возможна ли реализация инициатив. Они будут оцениваться с позиции законности, стоимости (не более 15 млн рублей) и финансовой целесообразности. 

Инициативы, получившие положительное или условно-положительное заключение, выдвигаются на голосование проекта "Твой бюджет". Выбор победителя будет проходить в конце ноября-начале декабря. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе открыли центр по профилактике инсульта, реализованный по программе "Твой бюджет". 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, твой бюджет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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