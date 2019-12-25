Победителя проекта "Твоего бюджета" выберут в конце года

Члены бюджетных комиссий изучат 85 инициатив.

Инициативы проекта "Твой бюджет ― 2020" направили на экспертизу в администрации районов и городские комитеты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего члены бюджетных комиссий из Выборгского, Калининского, Кировского, Красносельского, Приморского и Пушкинского районов направили на экспертизу 85 инициатив.

Большинство предложений петербуржцев касается благоустройства. В Красносельском районе ― образовательной сферы.

Экспертам предстоит определить, возможна ли реализация инициатив. Они будут оцениваться с позиции законности, стоимости (не более 15 млн рублей) и финансовой целесообразности.

Инициативы, получившие положительное или условно-положительное заключение, выдвигаются на голосование проекта "Твой бюджет". Выбор победителя будет проходить в конце ноября-начале декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе открыли центр по профилактике инсульта, реализованный по программе "Твой бюджет".

Фото: Piter.TV