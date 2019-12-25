Политконсультант Игнатовский назвал анекдотом информацию о конфликте Пригожина с Бегловым

Политический консультант Ярослав Игнатовский опроверг информацию.

Конфликт губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и бизнесмена Евгения Пригожина, о котором публицист Станислав Белковский рассказал в эфире "Эха Москвы", опроверг политконсультант Ярослав Игнатовский. Он сообщил об этом в авторском Telegram-канале "Политген".

Коллега С. Белковский вчера в эфире "Эхо Москвы" дал интересную трактовку одного из сюжетов в высших коридорах петербургской власти. Дескать, разругался губернатор Беглов с бизнесменом Пригожиным вдрызг. Да, так, что чуть ли не новая кандидатура губернатора в Петербурге должна скоро нарисоваться. Версия интересная, но малоправдоподобная отметил он в посте.

Игнатовский заметил, что медиаресурсы бизнесмена действительно помогали Беглову во время выборов, когда его избрали губернатором, объем поддержки упал, во время подготовки к голосованию по Конституции возобновился, а когда оно завершилось - снова снизился, что естественно и логично:

"Где-то через неделю после голосования за поправки, ресурсы холдинга "Патриот" действительно снизили активность в освещении деятельности градоначальника. Вышли из режима "турбо" в обычный, рутинный. Это как снять стаера с допинга. Зачем он ему на длинной дистанции? Зато зашевелилась пресс-служба Смольного", написал он.

Напомним, что публицист Станислав Белковский рассказал в эфире "Эха Москвы" о конфликте бизнесмена Евгения Пригожина со Смольным. Он заметил, что если раньше губернатора Александра Беглова поддерживал связываемый с Пригожиным медиахолдинг "Патриот", то теперь поддержки не будет. Причиной Белковский назвал отказ продвигать проекты бизнесмена в Петербурге, и предположил, что вскоре Пригожин будет поддерживать кандидатуру другого политика.

Игнатовский подчеркнул, что сокращение упоминаний в СМИ не означает разрыва отношений, а является нормальным для спокойного режима работы.

"Означает ли все это, что Александр Дмитриевич и Евгений Викторович, которые знакомы много лет, и с уважением друг к другу относятся, находятся в конфликте? Не означает. Более того: знаю, что они продолжают взаимодействовать. В том числе, и по политико-технологическим вопросам. Так, что когда Станислав Александрович всерьёз размышляет о том, во что погружен слабо, он сам становится похож на ходячий бородатый анекдот", резюмировал политконсультант.

Ранее мы писали, что Навальный вернул Пригожину "пожертвование" на один миллион рублей.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте