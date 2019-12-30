Органы будут взаимодействовать с гражданами через сайт.

Информацию о киберпреступлениях соберут через портал госуслуг. Генеральная прокуратура РФ подготовила концепцию специального ресурса для сбора информации с граждан. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Сейчас профильные структуры практически не взаимодействуют с физическими лицами. Порядок предусматривает либо заявление о преступлении, либо отчет сотрудника полиции об обнаружении признаков мошенничества. Эта система затрудняет обмен данными, ведь жертвами хакеров стал каждый десятый житель страны. Об этом говорят исследования ВЦИОМ. При помощи сайта госуслуг власти будут агрегировать сведения от населения. Далее профильные ведомства будут взаимодействовать друг с другом. Это необходимо для оперативной помощи гражданам.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ФАС определились с правилами предустановки российского ПО на смартфоны.