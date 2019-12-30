В ФАС определились с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Для смартфонов закон вступит в силу с июля 2020 года

В ФАС озвучили правила, который касаются нового закона о предустановке росийского ПО на продаваемую в РФ технику. Об этом сообщает РБК.

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Ожидается. что на смартфоны обяжут ставить приложения поиска, антивирус, навигатор, мессенджер, социальные сети, госуслуги и персональную платежную систему МИР. У планшетов, компьютеров и Smart ТВ этот перечень пополнится аудиовизуальными сервисами и приложениями с 20 обязательными общедоступными каналами.

В выборе разработчика у производителя будет полная свобода. Единственными требованиями к нему предлагают ввести право факт того, что ПО принадлежит российскому лицу, ПО реализуется на территории РФ и его разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.

Для смартфонов закон вступит в силу с июля 2020 года, для планшетов — с 2021 года , для компьютеров — с 2022 года,

а для Smart ТВ и ТВ-приставок — с 2023 года.

Видео: Youturb/ Aperture