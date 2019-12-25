Информация об угрозе взрыва рейса Петербург-Москва не подтвердилась

Сообщалось, что самолет получил анонимное сообщение о "минировании" и подал сигнал тревоги.

В субботу, 4 апреля, появилась информация, что самолет, летевший рейсом Петербург-Москва, получил анонимное сообщение о "минировании" и при посадке в столице подал сигнал тревоги. Об этом сообщили в ТАСС.

Однако позже угроза взрыва не подтвердилась: самолет вылетел в 14:09 и приземлился в 15:07 в штатном режиме. Также уточняется, что в четверг поступили сообщения о "минировании" всех самолетов в Шереметьево, однако осмотрев самолеты, сотрудники сказали, что угрозы нет.

Сообщения о минировании поступают практически ежедневно с 3 марта.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге дезинфицируют детские площадки.

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