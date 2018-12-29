Инфляция в СЗФО является ниже общероссийской на 0,2%

Эксперты Банка России проанализировали ситуацию с инфляцией в стране.

Инфляция Северо-Западного федерального округа за 2018 год оказалась на 0,2 процента ниже общероссийского показателя. В общей сложности она составляет 4,2 процента. Об этом заявили представители пресс-службы Банка России.

По информации от специалистов, наибольший рост цен за декабрь показали продукты питания.: овощи и фрукты, а также мясо и яйцо. Среди непродовольственных товаров зафиксировано увеличение стоимости медикаментов, проезд на общественном транспорте и туристические услуги.

Добавим, что наибольший уровень инфляции в прошлом году показала республика Коми, а наименьший - Архангельская область.

Напомним, что прокуратура объявила о том, что "Лента" на Обводном сгорела из-за жидкости для розжига.

Фото: Piter.tv