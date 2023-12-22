Годовая инфляция в Петербурге ускорилась на 6,8%

В декабре продолжалась высокая потребительская активность на рынке мясных продуктов и яиц, при этом предложение данных товаров ограничивалось вспышками заболеваний птицы.

В декабре 2023 года цены на товары в Северной столице продолжали увеличиваться по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали ряд факторов, включая рост издержек производителей и повышенный спрос со стороны потребителей, информирует пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

В декабре продолжалась высокая потребительская активность на рынке мясных продуктов и яиц, при этом предложение данных товаров ограничивалось вспышками заболеваний птицы. В результате у животноводов и птицефабрик возросли затраты в связи с повышением заработных плат и дефицитом рабочей силы. Это привело к росту цен на такие продукты, как яйца, свинина, вареная колбаса, фарш, говядина, сосиски и сардельки, которые стали дороже, чем год назад. Кроме того, автозаводы и мебельные фабрики столкнулись с увеличением затрат на логистику и импортные комплектующие.



По данным пресс-службы, рост цен на широкий спектр товаров и услуг в России сохраняется уже шестой месяц подряд, превышая показатели стабильной ценовой динамики более чем на 4%. Ожидается, что годовая инфляция снизится до уровня 4-4,5% в 2024 году и будет оставаться около 4%.

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Фото: Piter.TV