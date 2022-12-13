Показатели инфляции в Петербурге за февраль замедлились на 10,2%

На результат повлияла коррекция цен на овощи.

За прошедший февраль годовая инфляция в Петербурге замедлилась на 1,33 п.п., достигнув 10,2%. Показатель по всему Северо-Западу уменьшился на 1 п.п., до 10,9%. Об этом заявила пресс-служба Северо-Западного ГУ ЦБ РФ.

По данным регулятора, главным фактором замедления сала коррекция цен на овощи. Особенно это коснулось огурцов, которые подорожали в Северной столице быстрее, чем в других регионах СЗФО. Существенное снижение произошло в Ленобласти, где показатель замедлился с 11,31% до 10,66% за счёт удешевления ряда продовольственных товаров и изменения сроков индексации тарифов ЖКХ.

Как полагают аналитики ЦБ, в ближайшие месяцы произойдёт сокращение годовой инфляции на 4% благодаря высокой базе прошлой весны.

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Фото: Piter.TV