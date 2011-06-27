Инфекционный фонд Петербурга сократили на 1 700 коек

Эпидемиологическая ситуация в городе улучшается.

Во вторник, 16 февраля, пресс-служба Смольного опубликовала недельный отчет координационного совета по противодействию коронавирусу в Петербурге.

Судя по данным, свободный коечный фонд для больных COVID-19 превысил показатель в 40%. Специалисты утверждают, что эпидемиологическая ситуация в Северной столице улучшается. Так, за неделю свернули 1 700 коек. В случае, если тенденция на снижение сохранится, петербургские стационары будут возвращать к плановой работе.

Ранее мы писали, что врач предположил, когда в больницах Петербурга исчезнут очереди на операции.

Фото: Piter.TV