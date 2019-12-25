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Инфекционист оценил риск прихода британского штамма коронавируса в Москву
Сегодня, 13:10
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matveyvn

Инфекционист оценил риск прихода британского штамма коронавируса в Москву

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Завоз вируса в Россиию может быть, однако переживать не стоит.

Инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск британского штамма коронавируса в Москве. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует.

Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

По его словам, завоз вируса в Россиию может быть, однако переживать не стоит, так как иммунитет к другим штаммам инфекции защищает и от британской мутации. Об этом, подчеркнул Вознесенский, говорят проведённые на данный момент исследования.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: британский штамм, инфекционист, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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