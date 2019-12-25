Инфекционист оценил риск прихода британского штамма коронавируса в Москву

Инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск британского штамма коронавируса в Москве. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует.
Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
По его словам, завоз вируса в Россиию может быть, однако переживать не стоит, так как иммунитет к другим штаммам инфекции защищает и от британской мутации. Об этом, подчеркнул Вознесенский, говорят проведённые на данный момент исследования.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.
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