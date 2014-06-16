Инфекционист назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Специалисты должны определить степень адаптации и мутации вируса прежде чем говорить о возвращении к допандемийной жизни.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, о возможности возвращения к допандемийной жизни можно будет судить только после проведения анализа весенних показателей заболеваемости, так как следует определить, насколько вирус адаптировался и как он мутирует.

Год продлится минимум. Евгений Тимаков, врач-инфекционист

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, вакцинированные от COVID-19 в РФ практически не входят в число умерших от инфекции. Она напомнила, имеющиеся российские вакцины смогут защитить человека от тяжелого течения заболевания, реанимации и летального исхода.

Фото: Piter.TV