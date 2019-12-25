Евгений Тимаков рассказал о новых волнах заражения ковидом в РФ.

Инфекционист назвал самой тяжелой текущую волну коронавируса в России. Об этом сограждан предупредил Евгений Тимаков. Специалист прогнозирует, что эпидемиологическая обстановка улучшится только к середине октября. Он полагает, что в следующие волны население страны будет переносить легче, так как уменьшатся заболевания в тяжелой форме ковида.

Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше. Евгений Тимаков, инфекционист

По мнению медика, сейчас РФ проходит через третью волну инфекции. Она началась в июне 2021 года и продлится не менее полугода. Снижение по числу новых пациентов эксперт ожидает уже с ноября.

Инфекционист назвал сроки окончания пандемии коронавируса.

Фото: Piter.tv