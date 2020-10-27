Михаил Фролов рассказал о лечении пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии.

Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией. В рамках видеоконференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском эксперт назвал основной параметр для результативной борьбы с распространением COVID-19. Михаил Фролов заявил, что медики должны научиться профессионально оказывать помощь тяжелобольным пациентам.

Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить Михаил Фролов, инфекционист, эпидемиолог

По мнению эксперта, хорошей выживаемости тяжелобольных зараженных можно не ждать, если врачи будут называть реанимационными отделениями перепрофилированные санатории. Он добавил, что отделениям необходимо специализированное оборудование и обученный медперсонал.

Онищенко прокомментировал заявление о неэффективности перчаток против COVID-19.

Видео: Youtube/Пресс-центр OpenBio