Инфекционист допустил рост заразности коронавируса через пять лет

Он подчеркнул, что коронавирусу нужно выживать в окружающей среде.

Инфекционист Евгений Тимаков допустил рост заразности коронавируса через пять лет. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Эксперт отмечает, что COVID-19 через пять или семь лет может стать более заразным, однако осложнений будет вызывать меньше. Причина в том, заявил Тимаков, что вирусы постоянно мутируют. У коронавируса же, по его словам, мутации не очень значительные и не сильно влияют на изменение генома.

Но они меняют свойства вируса. Евгений Тимаков, инфекционист

Он подчеркнул, что коронавирусу нужно выживать в окружающей среде, не убив своего носителя. Тимаков прокомментировал и новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. По его словам, есть данные о его большей заразности, однако информации о более тяжёлом течении болезни пока нет.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам оставаться дома.

Видео: YouTube / Первый канал