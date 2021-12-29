Инфекционист Яковлев считает, что в будущем "омикрона" сменит новый штамм

По мнению врача, Петербург вновь вошел в пик заболеваемости коронавирусом.

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ доктор медицинских наук Алексей Яковлев считает, что возбудитель COVID-19 – вирус Sars-Cov-2 может стать эндемическим вирусом. По его мнению, человечество будет сталкиваться с ним так же, как регулярно встречается с видоизмененными вирусами гриппа. Об этом Яковлев заявил "Петербургскому дневнику".

Яковлев напомнил, как в 2015-2016 годах около 500 петербуржцев умерли от гриппа за 15 недель. В России годовое число достигло до 11 тысяч человек.

И если наши потери будут соизмеримы с потерями от гриппа, то меры должны применяться примерно такие же, как при эпидподъемах гриппа. Алексей Яковлев

По мнению врача, Петербург вновь вошел в пик заболеваемости коронавирусом. При этом у большинства уже выработался к нему имманент. Однако в город нагрянул новый штамм ковида – "омикрон", который спровоцировал взрывной рост заболеваемости.

Скорее всего, вирус продолжит мутировать, он не останавливается. Алексей Яковлев

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Власти города подумают о переводе сотрудников на удаленный формат работы, запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации.

Фото: Piter.TV