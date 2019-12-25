Инфекционист Тимаков предупредил о новой волне COVID-19 в апреле

В данный момент, считает Тимаков, впрос о том, насколько массовой будет новая коронавирусная волна, остаётся открытым.

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о новой волне COVID-19 в апреле в случае преждевременного ослабления ограничений. Его слова приводят "РИА Новости".

Врач отмечает, что в середине апреля всплеск заболеваемости коронавирусом будет в любом случае. Причина, заявил инфекционист, в снижении иммунитета у населения после зимы. В данный момент, считает Тимаков, впрос о том, насколько массовой будет новая коронавирусная волна, остаётся открытым. В связи с этим неизвестно, насколько быстро РФ пройдёт новый пик заболеваемости.

Ранее данные программы "Цифровой врач" будут доступны врачу и пациенту.

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