Данные программы "Цифровой врач" будут доступны врачу и пациенту

Благодаря функционалу системы обеспечивается прозрачность ведения заболевания.

В пятницу, 5 февраля, доцент факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александра Ватьян в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала о новой программе "Цифровой врач", которая предлагает лечащему врачу оптимальный вариант лечения каждого пациента.

По словам эксперта, функционал программы обеспечивает прозрачность ведения заболевания благодаря автоматной модели составления протоколов. Пациент и его родственники будут иметь возможность обращаться к данным из системы и смотреть, как проходило лечение.

Принимая больного, врач будет вносить симптомы в программу, алгоритмы проанализируют их и сделают выводы об оптимальных для лечения медикаментов. Однако план лечения носит рекомендательный характер, конечное решение остается за врачом. По словам Ватьян, "Цифрового врача" можно будет применить практически к любому заболеванию, так как клинические протоколы есть по каждой болезни.

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Фото: Piter.TV