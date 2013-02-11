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Данные программы "Цифровой врач" будут доступны врачу и пациенту
Сегодня, 21:10
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smirenny

Данные программы "Цифровой врач" будут доступны врачу и пациенту

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Благодаря функционалу системы обеспечивается прозрачность ведения заболевания.

В пятницу, 5 февраля, доцент факультета инфокоммуникационных технологий Университета ИТМО Александра Ватьян в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала о новой программе "Цифровой врач", которая предлагает лечащему врачу оптимальный вариант лечения каждого пациента. 

По словам эксперта, функционал программы обеспечивает прозрачность ведения заболевания благодаря автоматной модели составления протоколов. Пациент и его родственники будут иметь возможность обращаться к данным из системы и смотреть, как проходило лечение. 

Принимая больного, врач будет вносить симптомы в программу, алгоритмы проанализируют их и сделают выводы об оптимальных для лечения медикаментов. Однако план лечения носит рекомендательный характер, конечное решение остается за врачом. По словам Ватьян, "Цифрового врача" можно будет применить практически к любому заболеванию, так как клинические протоколы есть по каждой болезни.  

Ранее мы писали, что инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, университет итмо, цифровой врач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Волков Павел
Сегодня 21:37

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