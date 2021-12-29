Тимаков назвал в числе симптомов "омикрона" насморк и нарушение сна

Эксперт выявил пять основных симптомов южноафриканского штамма.

Инфекционист Евгений Тимаков назвал в числе симптомов штамма "Омикрон" насморк и нарушение сна. Доктор подчеркнул, что также обратить внимание следует на головную боль, боль в горле, осиплость и расстройство стула. Эти признаки могут говорить об инфицировании человека южноафриканским вариантом коронавирусной инфекции.

Может быть один насморк — и у тебя уже "омикрон", но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет "омикрон". Евгений Тимаков, инфекционист

Эксперт добавил, что также для "омикрона" характерное нарушение сна и состояние недомогания. Однако при более выраженной клинической картине могут фиксироваться температурные проявления, боли в животе и ЖКТ.

Инфекционист назвал самой тяжелой текущую волну коронавируса.

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