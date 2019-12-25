Инфекционист из Петербурга назвала сроки наступления четвертой волны коронавируса

На рост числа заболевших могут повлиять недостаточные темпы вакцинации.

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич назвали сроки наступления четвертой волны коронавируса. В беседе с "Лентой.ру" она заявила, что новый всплеск заболеваемости может произойти в ноябре.

Станевич считает, что на возможный осенний прирост числа заболевших могут повлиять недостаточные темпы вакцинации. По ее мнению, у многих россиян "в голове неразбериха" по этому поводу, а в маленьких населенных пунктах наблюдается недостаток вакцины.

Сложив все эти факторы, думаю, к осени достигнуть коллективного иммунитета мы не успеем. Заключила врач

Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.

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