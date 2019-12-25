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Инфекционист из Петербурга назвала сроки наступления четвертой волны коронавируса
Сегодня, 7:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Инфекционист из Петербурга назвала сроки наступления четвертой волны коронавируса

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На рост числа заболевших могут повлиять недостаточные темпы вакцинации.

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич назвали сроки наступления четвертой волны коронавируса. В беседе с "Лентой.ру" она заявила, что новый всплеск заболеваемости может произойти в ноябре.

Станевич считает, что на возможный осенний прирост числа заболевших могут повлиять недостаточные темпы вакцинации. По ее мнению, у многих россиян "в голове неразбериха" по этому поводу, а в маленьких населенных пунктах наблюдается недостаток вакцины.

Сложив все эти факторы, думаю, к осени достигнуть коллективного иммунитета мы не успеем.

Заключила врач

Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.

Фото: pexels.com

Теги: инфекционист, прогнозы
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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