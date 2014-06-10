Инфекционист Малиновская: плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом

Врач раскрыла связь психического состояния и иммунной системы.

Инфекционист Светлана Малиновская заявила о том, что плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом. Об этом специалист рассказала в эфире станции "Радио 1". По мнению эксперта, психическое состояние человека влияет на его иммунную систему. При этом уровень защитных сил организма способен снижаться страха, тоски, паники или подавленного состояния.

Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, даже - самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения. Светлана Малиновская, инфекционист

Медик напомнила, что попав в стационар, пациенты, подверженные пониженному настроению, начинают испытывать более серьезные симптомы когнитивных нарушений в организме. Симптомы характеризуются депрессией, отказом от лечения, потерей памяти, ориентации по времени и пространстве, а также паническими атаками и неконтролируемым гневом.

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