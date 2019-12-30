Инфаркт на работе: в Ленобласти скончался таксист

Сегодня, 25 января водитель такси отвёз компанию молодых людей из Тихвина в деревню Большой Двор, однако пассажиры решили не платить и выбежали из машины.
Таксист пытался догнать клиентов и побежал за ними, но ему стало плохо - мужчина схватился за сердце и умер.
По предварительной информации, мужчина умер от постинфарктного склероза.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее мы сообщили, что на Марата две женщины попали под колеса иномарки.
Фото: Pixabay
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