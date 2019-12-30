Инфаркт на работе: в Ленобласти скончался таксист

Пассажиры сбежали, не оплатив поездку.

Сегодня, 25 января водитель такси отвёз компанию молодых людей из Тихвина в деревню Большой Двор, однако пассажиры решили не платить и выбежали из машины.

Таксист пытался догнать клиентов и побежал за ними, но ему стало плохо - мужчина схватился за сердце и умер.

По предварительной информации, мужчина умер от постинфарктного склероза.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщили, что на Марата две женщины попали под колеса иномарки.

Фото: Pixabay

