Индия обогнала Японию по ВВП и стала четвертой экономикой мира

Индия стала четвертой экономикой мира по ВВП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Объем ВВП Индии составил 4,18 трлн долларов. По этому показателю страна обогнала Японию и поднялась на четвертое место мирового рейтинга. Ожидается, что в течение следующих 2,5-3 лет Индия сможет вытеснить Германию из топ-3. Ей прогнозируют ВВП в 7,3 трлн долларов к 2030 году.

Отметим, что лидером рейтинга стран по ВВП является США. Второе место занимает Китай. Также сообщается, что реальный ВВП Индии вырос на 8,2% во втором квартале 2025-26 финансового года. Показатель по итогам первого квартала составил 7,8%. Темпы роста превзошли ожидания.

Ранее Путин заявил о готовности Индии ускорить работу по преференциальному соглашению с ЕАЭС.

Фото: pxhere.com