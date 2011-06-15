В стране не рассматривают вариант с закупкой сырья из стран Персидского залива на фоне обострившейся ситуации в регионе.

Индия может нарастить импорт нефти из России из-за усиления конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство ANI.

Отмечается, что Индия не рассматривает в ближайшее время вариант с закупкой сырья из стран Персидского залива на фоне обострившейся ситуации в регионе. Кроме того, осложнения с глобальными поставками могут потенциально смягчить позицию США, что предоставит индийским компаниям больше возможностей для закупок российской нефти.

В связи с этим Россиян может вновь стать для Индии главным источником обеспечения энергетической безопасности. По последним данным, в прошлом месяце поставки российского сырья в республику составили более 1 млн баррелей в сутки. В январе нынешнего года показатель составил 1,1 млн баррелей в сутки.

Фото: pxhere.com