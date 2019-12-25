Эксперты предлагают усовершенствовать самолет за счет нового двигателя, радаров и электроники.

Индийские аналитики назвали способ "превратить" Су-35 в Су-57. Об этом читателям рассказали авторы издания Defense World. В публикации отмечается, что последние три самолеты Су-35С были доставлены Воздушно-космическим силам РФ в рамках пятилетнего соглашения, заключенного еще в 2015 году на 50 таких истребителей.

Эксперты ожидают, что следующий подобный контракт будет заключен к концу текущего года. Он может включать в себя существенную модернизацию истребителей, включая двигатели, радары и прочую электронику.

Модернизированный Су-35 можно сравнить с американским F-15EX как тяжелый истребитель, способный нести гораздо более тяжелую боевую нагрузку, чем Су-57, в менее защищенных боевых пространствах материал Defense World

Обновление Су-35 позволит сделать самолет, по мнению авторов статьи, похожим на Су-57. Для усовершенствования военным придется заменить двигатель самолета на более мощное устройство (например, изделие 30) и установить радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.

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