Носатов отметил высокий уровень подготовки индийских моряков.

Индия хочет провести совместные учения с Балтийским флотом. Об этом рассказал военно-морской атташе при посольстве Индии в России коммодор Маниш Чадха во время встречи с командующим Балтийским флотом Александром Носатовым. Он предлагает провести их в день ФМВ России.

В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения флотов двух стран в Балтийском море. цитата из сообщения пресс-службы Балтийского флота РФ

Носатов отметил высокий уровень подготовки индийских моряков, который они продемонстировали во время учений в декабре 2019 года.

Ранее мы писали, что Индия успешно испытала сверхзвуковую баллистическую ракету "Шаурья" в новой модификации. По данным СМИ, тесты состоялись утром 3 октября на полигоне в восточном штате Одиша. Ракета малой дальности "Шаурья" может нести несколько видов боеголовок, включая ядерный запас.

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