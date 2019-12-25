Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках

Чиновники на Дальнем Востоке нашли замену рабочим из КНР.

Китайским строителям в России подыскали замену. Об этом рассказали в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций. "ТАСС" ссылается на данные, полученные от генерального директора ведомства Леонида Петухова.

Сейчас рассматривается возможность найма на работу специалистов из Индии. Такое решение обсуждается в связи с нехваткой рабочих из Китая. Они не могут въехать на территорию России из-за вспышки коронавируса. Напомним, что с 20 февраля ждя граждан КНР запрещен въезд в РФ по постановлению правительства.

Ранее Россия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день.

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