Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров. Такие пояснения дали в рабочей группе по изменениям в Конституции. Однако принятие президентских правок не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это станет возможным только при корректировке федерального закона. Об этом сообщили в РБК.
Напомним, что с 2016 года страховые пенсии индексируются только неработающим пенсионерам. Ранее при рассмотрении проекта в Госдуме Талия Хабриева заметила, что "правило сформулировано без изъятий". Глава рабочей группы добавила, что федеральный закон конкретизирует порядок.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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