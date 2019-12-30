Для этого необходимо изменить федеральный закон, а не только Конституцию.

Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров. Такие пояснения дали в рабочей группе по изменениям в Конституции. Однако принятие президентских правок не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это станет возможным только при корректировке федерального закона. Об этом сообщили в РБК.

Напомним, что с 2016 года страховые пенсии индексируются только неработающим пенсионерам. Ранее при рассмотрении проекта в Госдуме Талия Хабриева заметила, что "правило сформулировано без изъятий". Глава рабочей группы добавила, что федеральный закон конкретизирует порядок.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/