Почти 30% петербургских компаний планируют повысить зарплаты в 2023 году

По всей стране изменений дохода в положительную сторону ожидают 47% работников.

С 2023 года 28% Северной столицы планируют провести индексацию зарплат своим сотрудникам. Ещё в 45% пересмотр не ожидается. Такие данные были получены в результате опроса, проведённого SuperJob.

Кроме того, 32% работодателей утверждают, что уже повышали зарплаты полгода назад. Оклад персонала пересматривали от 6 месяцев до года назад примерно 3 из 9-ти организаций.

В целом по стране число работников, ожидающих повышение зарплаты, идёт на повышение уже третий год подряд. Чаще всего об этом мечтают сотрудники моложе 34-х лет (47% опрошенных). Также в это число входят те, чей доход начинается от 80 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы начали чаще искать подработку.

Фото: Pirer.TV