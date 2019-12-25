Петербуржцы начали чаще искать подработку

Одновременно с этим в городе сокращается число вакансий.

За первую половину ноября спрос на подработку в Петербурге вырос на 3,1 %. По сравнению с прошлогодними показателями интерес к этому виду деятельности поднялся у горожан на 11,5 %. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса hh.ru.

Одновременно с этим работодатели урезали число вакансий: их сокращение составило 3,6 % за месяц и 17 % за год.

Наиболее часто в Северной столице встречаются соискатели, желающие найти работу в сфере фитнеса и туризма. Также активно ищут вакансии врачи и младший медперсонал, администраторы, офис-менеджеры, начинающие специалисты, рекрутеры, маркетологи, PR-менеджеры, бухгалтеры и программисты.

Ранее стали известны самые востребованные профессии в Петербурге.

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