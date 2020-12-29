Индексации выплат для детей из многодетных семей в Петербурге перенесут на январь

Все депутаты поддержали инициативу.

Законодательное собрание Петербурга приняло за основу законопроект, согласно которому срок ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей будет индексации перенесут с начала учебного года на начало календарного. Депутаты поддержали инициативу органов исполнительной власти.

Это связано с тем, что период предоставления ежегодной денежной выплаты изменился. Если ранее ее можно было получить в период с 1 сентября по 30 июня, то теперь это происходит с начала года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный продлил до 1 апреля субсидирование оплаты ЖКУ без заявлений.

Фото: Piter.TV