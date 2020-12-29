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Индексации выплат для детей из многодетных семей в Петербурге перенесут на январь
Сегодня, 12:15
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nadezhda_sib

Индексации выплат для детей из многодетных семей в Петербурге перенесут на январь

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Все депутаты поддержали инициативу.

Законодательное собрание Петербурга приняло за основу законопроект, согласно которому срок ежегодной денежной выплаты на школьников из многодетных семей будет индексации перенесут с начала учебного года на начало календарного. Депутаты поддержали инициативу органов исполнительной власти.

Это связано с тем, что период предоставления ежегодной денежной выплаты изменился. Если ранее ее можно было получить в период с 1 сентября по 30 июня, то теперь это происходит с начала года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный продлил до 1 апреля субсидирование оплаты ЖКУ без заявлений. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, индексации, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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