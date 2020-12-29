Смольный продлил до 1 апреля субсидирование оплаты ЖКУ без заявлений

Ранее документы нужно было предоставлять каждые полгода.

Власти Петербурга продлили беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля. Такой мерой поддержки ежегодно пользуются до 70 тысяч семей, сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Граждане получают субсидии на оплату ЖКУ на полгода, после чего им необходимо вновь предоставлять документы, чтобы подтвердить нуждаемость. Субсидия положена тем горожанам, расходы на коммунальные услуги и которых превышают 14% совокупного дохода семьи.

Беззаявительный порядок временно ввели с 1 апреля 2020-го года. Процедуру решили облегчить из-за ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом.

В 2020 году в Петербурге субсидии получили порядка 74 тыс. семей на сумму 1,2 млрд рублей. Средний размер выплаты на семью составляет около 1600 рублей. В беззаявительном порядке субсидию смогли получить 58 тыс. семей. В 2021 году в Петербурге на эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей.

Подать заявление о предоставлении субсидии впервые можно через многофункциональный центр, портал Госуслуг или лично в Городской центр жилищных субсидий.

Фото: Piter.TV