Он два раза хуже, чем общемировой параметр.

Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет. В 2019 году сочли себя счастливыми только 42% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 18% населения. Об этом сообщили аналитики из группы Gallup International. Международные эксперты изучили мнение граждан со всего мира, включая и РФ. Они опросили 45 тысяч человек из 46 стран. В России эксперты изучили мнение 1,5 тысячи человек из каждого региона государства.

Индекс счастья в России составил 24 пункта, что является худшим показателем с 2013 года. Он в два раза уступает среднему показателю по миру.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ирина Шейк призналась, что хотела сменить пол.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

