В Петербурге норма температуры достигла минимума

По его словам, это самое низкое в году значение нормы для города, оно будет сохраняться в течение одной недели.

В минувший понедельник, 30 января, норма температуры воздуха в Петербурге достигла минимальной отметки в минус пять, шесть градусов. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в личном телеграм-канале.

По его словам, это самое низкое в году значение нормы для города, оно будет сохраняться в течение одной недели. С 7 февраля температура начнет повышаться.

За последние 30 лет, говорит Колесов, в конце января и начале февраля в городе потеплело на 2,7 градусов. В среду ожидается, что в Петербурге будет "устанавливаться очень хорошая погода, тихо, снежок и слабый морозец 0…-4 гр. Температура будет немного выше этой нормы".

Фото: piter.tv