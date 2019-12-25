Индекс самоизоляции в Петербурге составляет чуть больше двух баллов

Москвичи чуть лучше соблюдают режим.

В четверг, 14 мая, жители Петербурга показали не самый лучший результат по самоизолированию среди всех крупных городов страны. Сейчас индекс самоизоляции в городе на Неве составляет 2,8 балла, Москва – 2,9 балла. Об этом стало известно из сервиса "Яндекс".

Далее с 2,6 балла на третьей строчке расположился Ростов-на-Дону. По 2,4 балла набрали Воронеж и Нижний Новгород. В самой красной зоне находятся Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург. У этих городов чуть больше 1 балла.

Самоизоляция россиян связана с пандемией коронавирусной инфекции.

Медцентр для пациентов с COVID в Пушкине почти готов к сдаче.

Фото. Индекс самоизоляции от Яндекса