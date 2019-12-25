Медцентр для пациентов с COVID в Пушкине почти готов к сдаче

Работы ведутся круглосуточно.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев в ходе совещания проверил, на каком этапе ведется подготовка медцентра для пациентов с коронавирусом в Пушкине.

Генерал-полковник отметил высокую готовность объекта к сдаче в эксплуатацию: завершена установка необходимой медицинской аппаратуры, собрана мебель в палатах, установлены бактерицидные лампы. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны работают круглосуточно в три смены. В скором времени медцентр будет готов принимать пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернут производство СИЗ, медтехники и лекарств.

Фото: пресс-служба ЗВО