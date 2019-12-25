Индекс самоизоляции в Петербурге снова упал

С 10 утра индекс самоизоляции упал с 3,4 баллов до 2,7.

Утром в воскресенье петербуржцы самоизолировались на "троечку", судя по данным "Яндекс.Карт". Несмотря на усиление ветра и прохладную погоду, горожане решили прогуляться в последний день весны.

На 15:40 индекс самоизоляции составляет 2,7 балла – "на улице много людей".

Индекс самоизоляции в Москве и Красноярске составил 3,3 балла. Самый маленький показатель у Челябинска – 2,3 балла.

Ранее мы писали, что в понедельник в некоторых районах области частично отключат электричество.

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