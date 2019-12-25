Индекс самоизоляции в Петербурге к вечеру 6 июня держится на уровне 2,5

При этом на улицах города остается очень много людей.

Вечером в субботу, 6 июня, петербуржцы самоизолировались лучше жителей Москвы.

По состоянию на 17:00, индекс самоизоляции в городе составил 2,5 балла, в то время как в столице он составил два балла ровно. На улицах города по-прежнему остается много людей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Согласно уточненной информации, в "обычную" субботу показатель составляет 1,8 балла, в то время как петербуржцы отнеслись ответственнее к режиму изоляции. Показатель в 2,5 балла держится с 16 часов.

Ранее мы сообщали о том, что скорая помощь в Петербурге приезжает на вызовы с задержкой, каждый пятый сотрудник болеет.

Фото: Piter.tv