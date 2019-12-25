Индекс самоизоляции утром в воскресенье составил 4,1 балла

После обеда индекс составил уже 3,5 балла.

Утром в воскресенье петербуржцы оставались дома: по данным сервиса "Яндекс.Карты" в 10 часов индекс самоизоляции составлял 4,1 балла. В 14:40 индекс опустился до 3,9 баллов.

В этот раз лидер самоизоляции Москва: утром индекс составлял 4,2 балла, а к трем часам дня опустился до 3,9 баллов. Высокий уровень изоляции показывают так же Пермь и Нижний Новгород. Самый низкий бал в рейтинге для городов с населением более миллиона человек у Челябинска – 2,9 балла.

Из городов с населением более 500 тысяч человек по индексу самоизоляции лидируют Хабаровск – 4,2 балла и Владивосток – 4,1 балл.

Ранее мы писали, что 489 человек выздоровели от коронавируса в Петербурге.

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