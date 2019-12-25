489 человек выздоровели от коронавируса в Петербурге

За последние сутки обследовано 8410 человек.

За всё время эпидемии в Петербурге 489 человек выздоровели от COVID-19, а умерли 27. Всего в городе зафиксировано 3077 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки обследовано 8410 человек. На карантине сейчас находится 3740: из них 54 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные лица. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 11 человек.

Всего в стране зарегистрировано 80 949 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6767 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё 151 человек заразился коронавирусом в Петербурге.

Фото: Pixabay