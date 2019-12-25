Ещё 151 человек заразился коронавирусом в Петербурге

Всего в городе 3077 заболевших.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге подтвержден 151 случай заражения коронавирусом. При этом 29 человек выздоровели, 4 умерли. Всего в городе 3077 заболевших.

В Ленинградской области также 42 заразившихся COVID-19. Всего на территории России по состоянию на 26 апреля зарегистрирован 6361 случай COVID-19 в 83 регионах.

Ранее мы сообщили, что за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9335 человек.

Фото: "Коронавирус. Всё об эпидемии" / ВКонтакте