За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9335 человек

На карантине находится 3746 человек.

За последние сутки в Петербурге проведено 9335 тестов на COVID-19. На карантине находится 3746 человек. Из них 60 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные.

О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек.

Также по вопросам коронавируса по телефону 245-32-20 за сутки поступило 473 звонка. Всего с начала эпидемии на горячую линию было 12 977 обращений.

Ранее мы сообщили, что врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом.

Фото: Pixabay