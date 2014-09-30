Индекс промышленного производства Ленобласти в 2021 году составил 107,3%

Петростат опубликовал данные о промышленном производстве в Петербурге и Ленобласти за первую половину 2021 года.

За первое полугодие 2021 года Ленинградская область достигла индекса промышленного производства в 107,3%, сообщает Петростат.

ИПП обрабатывающих производств, чья доля в отгрузке составляет более 80%, вырос до 109%.

Индекс промышленного производства, показатель положительной или отрицательной динамики объёма промышленного производства, определяется методом отбора товаров-представителей, важнейших видов промышленной продукции и рассчитывается отношением текущего объёма производства в денежном выражении к объёму в прошлом или ином базисном году.

Ранее Ленобласть вошла в список регионов с лучшим инвестиционным климатом.

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