Петербуржцам масленичный набор обойдется дороже москвичей

Аналитики рассчитали стоимость классических блинов к Масленице-2026.

Четыре порции обойдутся петербуржцам в 162 рубля — это на 8% дороже, чем год назад. В среднем по России ингредиенты подорожали на 4%, подсчитали в сервисе "Чек Индекс".

Исследование показало, что стоимость блинов в разных регионах заметно отличается. Самой дорогой оказалась Москва — там набор продуктов для четырех порций тянет на 172 рубля. В Краснодаре он стоит 169 рублей, в Петербурге — 162 рубля. Дешевле всего печь блины в Казани: 154 рубля.

В среднем по стране классический набор (молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль) в офлайн-магазинах подорожал на 4% и составляет 149 рублей. Аналитики зафиксировали заметный рост цен на ключевые ингредиенты: молоко прибавило 8%; пшеничная мука выросла на 3%. Единственным продуктом, который стал доступнее, оказались яйца. Их цена снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом.

Тем, кто не хочет стоять у плиты, придется раскошелиться серьезнее. Готовые блинные смеси подорожали на 10% — до 195 рублей. Замороженные блины теперь стоят в среднем 199 рублей (рост тоже 10%). При этом аналитики отмечают смену потребительских привычек: число заказов готовых блинов через интернет выросло на 20%. Россияне все чаще предпочитают доставку домашней готовке.

Фото: Feepik (KamranAydinov)