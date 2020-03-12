В последний раз он снижался до подобных уровней в июле 2017 года.

Индекс РТС снижается к отметке 1000 пунктов. Это следует из ходов торгов на Московской бирже. Информация предоставлена "ТАССом". Сегодня показатель упал в среднем на 7,5% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз он снижался до подобных уровней в июле 2017 года.

Индекс Мосбиржи также ускорил снижение. На 11 часов 12 марта от дошел до отметки в 2363,57 пункта. Данные показывают падение на 5,2%.

Ранее Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем.

Видео: YouTube/CNN Business