Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем

Глава правительства прокомментировал положение РФ в связи с нестабильностью мировых рынков.

Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информацию об этом разместили журналисты "РЕН ТВ". Чиновник отметил, что приходится работать в условии нестабильности глобальных рынков. Однако правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации. Некоторых из них, например, методы ЦБ и Минфина, уже приносят результаты.

У России есть все инструменты, чтобы сохранить финансовую ситуацию прокомментировал спикер

Мишустин добавил, что наша экономика имеет запас прочности. Накопленных государством ресурсов хватит для того, чтобы выполнять имеющиеся обязательства на протяжении многих лет вперед.

Ранее предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз.

Видео: YouTube/

