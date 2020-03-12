В мире ожидается еще более жесткий кризис, чем 12 лет назад.

Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз. Речь идет об американце Джесси Коломбо, который предупредил о новой финансовой катастрофе. Об этом спикер рассказал журналистам The Independent. Эксперт добавил, что новый кризис может оказаться гораздо серьезнее предыдущего.

Напомним, что Коломбо заранее удалось заявить о "пузыре" на рынке недвижимости США 12 лет назад. Сейчас в мире есть несколько подобных "пузырей", готовых лопнуть. Ситуацию усугубляет коронавирус, прибывший из Китая и распространившийся за пределы Азии. Повлияет и затяжной спад в мировой экономике, а также развал сделки ОПЕК+.

Ранее Минэкономразвития оценил влияние коронавируса на российскую экономику.

